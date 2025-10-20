Сколько абонентов подключены к интернету в Карабахе?

По состоянию на 30 сентября услугами ООО AzTelekom на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана пользуются более 6 тысяч абонентов, включая дома, хозяйства и субъекты предпринимательства.

Как передает Day.Az, об этом сообщило AzTelekom в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что в рамках восстановительных и строительных работ на этих территориях ООО AzTelekom предоставляет жилым массивам и субъектам предпринимательства услуги "интернет + телефония", "интернет + телевидение (два в одном)" и "интернет + телефония + телевидение (три в одном)", используя технологию GPON (Gigabit Capacity Passive Optical Network) для высокоскоростного интернета.

"Расширение телекоммуникационных услуг не только улучшает повседневную жизнь жителей, но и оказывает значительную поддержку реализации проектов социально-экономического развития региона", - добавили в компании.