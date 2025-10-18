Предупреждение для метеочувствительных людей

На Земле началась третья за октябрь магнитная буря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Отмечается, что геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня 20 октября - после этого ожидается длительное (около недели) затишье, подчеркнули ученые.