https://news.day.az/world/1789200.html Китай побил рекорд по числу дронов в шоу - ВИДЕО В Китае прошедшей ночью был побит мировой рекорд. В световом шоу приняли одновременное участие 15 947 дронов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Китай побил рекорд по числу дронов в шоу - ВИДЕО
В Китае прошедшей ночью был побит мировой рекорд.
В световом шоу приняли одновременное участие 15 947 дронов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
