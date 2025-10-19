Хроника Победы: Армяне продолжают отступать и стрелять по мирным селам

В течение дня 18 октября и в ночь на 19 октября на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях, а также вдоль реки Араз продолжались боевые операции против противника, пытавшегося оказать сопротивление.

В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что противник подверг обстрелу оборонительные позиции наших подразделений из стрелкового оружия, минометов и пушек.

В результате действий, предпринятых Азербайджанской армией на различных направлениях фронта, были уничтожены и выведены из строя живая сила, 2 танка Т-72, 2 РСЗО БМ-21 "Град", 1 Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек и 11 единиц автомобильной техники противника.

Азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта.

В то же время стало известно, что командир и личный состав батальона, выполнявшего боевую задачу в полосе обороны 1-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, потерявшего боевые позиции на многих направлениях, оставили боевые позиции и отступили. Начальник штаба 63-го танкового батальона, дислоцированного в оборонительном районе полка, убит, а командир 1-го батальона и его заместитель Геворг Макарян ранены.

Часть личного состава батальона на участке обороны 5-го горнострелкового полка была уничтожена, а часть, самовольно покинув боевые позиции, бежала. Среди убитых также есть заместитель командира батальона майор Айк Степанян. Поступили сведения о нехватке продовольствия, горючего и боеприпасов в подразделениях полка. На дорогах установлены комендантские посты, чтобы не допустить бегства с боевых позиций на оккупированных территориях резервистов, добровольцев, а также мужчин в возрасте до 55 лет в Армению. При осмотре транспортных средств на этих постах было выявлено, что предпринимаются попытки вывоза большого количества оружия, военной формы и снаряжения, а также постельных принадлежностей из зоны боевых действий в Армению.

"Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района. Карабах - это Азербайджан!", - написал на своей странице в Twitter Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В другом твите глава государства сообщил, что вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня, после 00:02 18 октября подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана. В результате этих грязных действий есть погибшие и раненые. "Азербайджанская армия, дав врагу достойный ответ, освободила от оккупации несколько населенных пунктов", - написал Президент Азерабйджана.

18 октября, в первый день режима гуманитарного прекращения огня, с 00.00 часов вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по гражданским лицам и объектам. Об этом в своем официальном аккаунте в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

"По 5 районам были выпущены 229 снарядов: по Тертеру - 160, Агдаму - 63, Геранбою - 6,

- 3 ракетные атаки: 1 - по Хызинскому району, 2 - по селу Поладлы Агджабединского района

- 1 дроновая атака".

Подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз попытались обострить обстановку на государственной границе с Азербайджаном. По информации Минобороны, начиная с 11:10 19 октября, подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие, с территории Бердского и Варденисского районов Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии в Товузском и Дашкесанском районах соответственно.

Армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу населенные пункты Тертерского и Агдамского районов. 19 октября, начиная с 12:00, с направления оккупированного Кяльбаджарского района подразделения вооруженных сил Армении из 82 и 120 мм минометов и крупнокалиберного оружия подвергают обстрелу позиции Азербайджанской армии в Гейгельском районе.

Около 15:00 в результате попадания снаряда в поселок Бановшелер различные ранения получили Гулиева Шамама Иса гызы (1955) и Гулиева Майя Мамед гызы (1976). Обе женщины госпитализированы, сообщает Генпрокуратура. Также в результате обстрела ранения различной степени получил сотрудник AzTV Гасанов Анар Бейбала оглу (1982), откомандированный во фронтовую зону для информирования мировой общественности о провокациях, совершаемых Арменией против мирного гражданского населения Азербайджана. Журналист был госпитализирован. Кроме того, в результате попадания снаряда на территорию села Пашабейли ранена и госпитализирована жительница Махияддинли Чичек Ильяс гызы.

Во время обстрела Тертера один из снарядов попал во двор дома жителя села Алескерли Нияза Салимова. Хозяин дома получил ранения, дом разрушен.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении с 27 сентября до 15.00 19 октября. Число погибших среди гражданского населения достигло 61, а пострадавших - 282. В том числе, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии нанесен ущерб 1846 домам, 90 многоквартирным зданиям и 341 гражданскому объекту.

Генпрокуратура также сообщила подробности осуществленного накануне ВС Армении ракетного удара по Хызы. Сообщается, что 18 октября 2020 года, около 13:00, вооруженные силы Армении использовали в качестве мишени трубопроводы сырой нефти и конденсата в Хызинском районе Азербайджана, применив методы, которые могли вызвать значительные разрушения. Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении Хызинского района, находящегося более чем в 300 километрах от зоны проведения военных действий, однако данные ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии, некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск, проходящего через село Ситалчай Хызинского района. Данными действиями была предпринята попытка умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб.

Минобороны распространило видеокадры военных трофеев, взятых у противника в Джебраильском и Физулинском направлениях.

19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал видеоинтервью российскому информационному агентству ТАСС.

В интервью он в частности заявил: "Ни одна страна с нашей стороны в конфликт не вовлечена, никаких террористов с нашей стороны нет. Что касается противоположной, армянской стороны, то мы доводили до российской стороны беспокойство о том, что в период активной фазы противостояния осуществляется переброска огромного количества вооружения из российских городов на территорию Армении. У нас есть данные, у нас есть карты полетов, у нас есть тип вооружений. И это все до российской стороны было доведено. И это вызывает у нас, конечно, в обществе очень много вопросов и недоумение. Поэтому ситуация такая. Мы при необходимости можем также и в публичном пространстве опубликовать номенклатуру поставок в Армению со стороны России за это время, какими транспортными судами это доставлялось, какими авиакомпаниями это доставлялось. Это сейчас доставляется в основном незаконно. Мы обратились в ИКАО официально".

19 октября Президент Азербайджана принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. "Каждый день с фронта приходят очень радостные вести. Сегодня утром я сообщил об освобождении новых сел. Азербайджанская армия находится на победном марше и выполняет все стоящие перед нами задачи", - заявил Президент Ильхам Алиев.