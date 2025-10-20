К 2030 году планируется увеличить долю возобновляемой энергетики до 38%

К 2030 году планируется увеличить долю возобновляемой энергетики в установленной мощности до 38 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье министра энергетики Парвиза Шахбазова "Азербайджан становится региональным энергетическим центром", опубликованной в газете "Азербайджан" по случаю Дня работников энергетики.

Отмечается, что в рамках подписанных с партнерами договоров рассматривается создание дополнительных мощностей на суше и на море с целью обеспечения интеграционных возможностей и устойчивости энергосистемы. "В этом направлении мы сотрудничаем с Китайским институтом планирования и инжиниринга электроэнергетики (EPPEI) в сфере исследований в области сетей электропередачи. В рамках исследований на первом этапе будет оценен потенциальный спрос на возобновляемые источники энергии для определения технологически и экономически оптимальных решений для сетей электропередачи, а на следующем этапе будут проанализированы возможности интеграции генерирующих мощностей в сеть. Такой осторожный и поэтапный подход к развитию возобновляемых источников энергии в целях удовлетворения внутреннего спроса является проявлением нашей ответственной позиции в вопросах энергетической безопасности".

В статье подчёркивается, что все аспекты нашей долгосрочной повестки дня в области "зелёной энергетики" продвигаются в партнёрстве с международными энергетическими компаниями: "В результате Азербайджану уже удалось сформировать масштабную экосистему сотрудничества в области "зелёной энергетики". В рамках этого сотрудничества ведущие международные компании, такие как Masdar, ACWA Power, BP, SOCAR Green, Nobel Energy, AGEC, Baltech, Universal International, Сhina Datang, China Energy, Power China, TotalEnergies, Elecnor и ROX, внося свой вклад становятся частью "зелёного" развития Азербайджана".