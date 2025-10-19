Трамп пригрозил президенту Колумбии

Президент США Дональд Трамп потребовал от президента Колумбии Густаво Петро немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе Вашингтон сделает это "некрасиво".

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

"Петро, низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, с нахальным языком в адрес Америки должен немедленно закрыть эти места производства наркотиков, иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет сделано некрасиво", - написал политик.