Президент Ильхам Алиев наградил работников, занятых в области статистики

Награждены работники, занятые в области статистики в Азербайджанской Республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в организации статистической работы в Азербайджанской Республике наградить следующих лиц:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Мамедова Вахаба Фейруз оглу

медалью "Терегги"

Багирова Гусейна Фарамаз оглу

медалью "За отличие на государственной службе"

Ашурова Абдулкерима Шафи оглу

Бабаева Назима Кязым оглу

Аджалова Тогрула Рафиг оглу

Алиева Рауфа Агахан оглу

Гафарова Гейдара Зюльмекан оглу

Гахраманова Эйюба Меджид оглу

Гулиеву Сабину Алигулу гызы

Тахирова Фернада Тахир оглу", - говорится в документе.