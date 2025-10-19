Израиль проведет масштабные военные учения на границе с Ливаном
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет масштабные военные учения на границе с Ливаном.
Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на военное ведомство.
"Армия обороны Израиля заявила, что начинает заранее спланированные пятидневные крупномасштабные военные учения вдоль границы с Ливаном и в израильских поселениях в этом районе", - говорится в сообщении.
В ходе учений, которые начнутся сегодня вечером и завершатся в четверг, будут отрабатываться различные сценарии, включая оборону района и реагирование на непосредственные угрозы.
ЦАХАЛ предупредил, что возможны взрывы, будет увеличено движение беспилотников, авиации, военных кораблей в море.
