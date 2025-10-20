https://news.day.az/world/1789331.html В Гонконге при посадке грузового самолета Boeing 747 погиб один человек В Гонконге при посадке грузовой самолёт Boeing 747 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и столкнул автомобиль в воду, в результате чего погиб один человек, передает Day.Az со ссылкой на местные правоохранительные органы. Самолёт частично оказался в воде, однако экипаж не пострадал.
Инцидент произошёл утром в понедельник на северной взлётно-посадочной полосе международного аэропорта Гонконга.
