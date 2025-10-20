Мера Гюмри изолировали в его же кабинете

Мэра Гюмри Вардана Гукасяна силовики изолировали в его же кабинете.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Антикоррупционный комитет Армении заявил, что в результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, а также секретных следственных действий оперативно-розыскного управления Антикоррупционного комитета, получены фактические данные о том, что руководитель общины Гюмри вместе с главным архитектором общины по предварительному сговору требовали и получали взятки.

"В рамках уголовного производства принято решение о возбуждении публичного уголовного преследования и задержания 8 лиц, включая главу общины", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СНБ Армении пришло в мэрию города и проводит обыски.