Более 300 переселенных в Зангилан жителей привлечены к мероприятиям по занятости

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает активные мероприятия по обеспечению занятости жителей, переселенных в Зангиланский район.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в отделе по связям с общественностью министерства.

Отмечается, что уже 360 человек привлекли к мероприятиям по трудоустройству. Занятость 323 из них обеспечена непосредственно на территории района, включая 29 переселенных жителей, которым в рамках программы самозанятости созданы небольшие хозяйства. Еще 37 человек направлены на курсы профессиональной подготовки по специальностям, востребованным на рынке труда.

В настоящее время проводится работа по оказанию поддержки занятости еще одной группы жителей, оцениваются их возможности трудоустройства и определяется подходящая программа занятости.