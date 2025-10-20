https://news.day.az/world/1789328.html Прокуратура Парижа назвала 2 основные версии ограбления Лувра Прокуратура Парижа рассматривает две основные версии ограбления Лувра, заявила прокурор французской столицы Лор Бекко. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Le Figaro. По ее словам, версия о возможном иностранном следе "не является приоритетной".
Прокуратура Парижа назвала 2 основные версии ограбления Лувра
Прокуратура Парижа рассматривает две основные версии ограбления Лувра, заявила прокурор французской столицы Лор Бекко.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Le Figaro.
По ее словам, версия о возможном иностранном следе "не является приоритетной".
"Либо они совершили ограбление по заказу, либо украли драгоценности для отмывания денег", - назвала она цели преступников.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре