В Турции прошли массовые задержания подозреваемых в терроризме

Сотрудники правоохранительных органов Турции провели очередную масштабную операцию по задержанию лиц, подозреваемых в причастности к террористической организации "Параллельное государство" (FETÖ).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликаю, операции продолжались в течении двух недель и охватили 32 провинции страны.
В целом задержано 62 лица, 41 из которых арестовано решением судебных инстанций. Им предъявлены обвинения в связях с террористическими организациями, финансировании преступных структур и пропаганде идеологии FETÖ.
