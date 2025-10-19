В Турции прошли массовые задержания подозреваемых в терроризме

Сотрудники правоохранительных органов Турции провели очередную масштабную операцию по задержанию лиц, подозреваемых в причастности к террористической организации "Параллельное государство" (FETÖ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликаю, операции продолжались в течении двух недель и охватили 32 провинции страны.

В целом задержано 62 лица, 41 из которых арестовано решением судебных инстанций. Им предъявлены обвинения в связях с террористическими организациями, финансировании преступных структур и пропаганде идеологии FETÖ.