Сколько МГЭС введут в эксплуатацию в Азербайджане в 2026 году?

В настоящее время в Кяльбаджаре и Лачине на реках Хякяри и Тертер за счёт частных инвестиций ведётся строительство 4 малых гидроэлектростанций (МГЭС) мощностью 13 МВт, а в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию ещё 5 станций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, опубликованной в газете "Азербайджан" и приуроченной ко Дню работников энергетики - 20 октября.

Отмечено, что ведётся подготовка к тендеру на начало строительства гидроэлектростанций "Худаферин" мощностью 100 МВт и "Гыз галасы" мощностью 40 МВт на реке Араз: "Таким образом, ожидается, что производственная мощность в Карабахе и Восточном Зангезуре достигнет 1,6 ГВт за счёт использования воды, солнечной, ветровой энергии и крышных панелей, что создаст условия для экспорта вдвое большего объёма внутренней энергии через энергоузел "Джебраил" и создаст новые возможности в регионе".

Подчеркнуто, что гидроэлектростанции являются основным источником "чистой энергии" в регионе: "Из 573 миллионов киловатт-часов электроэнергии, произведенной в прошлом году, 40 процентов обеспечили внутренние потребности региона, а 60 процентов были переданы в общую энергосистему страны. В соответствии с планом по увеличению общей мощности гидроэлектростанций до 500 МВт на сегодняшний день введены в эксплуатацию 38 станций мощностью 307 МВт. Это означает выработку более 800 миллионов кВт-ч "зеленой энергии" в год, экономию более 200 миллионов кубометров природного газа и сокращение выбросов парниковых газов более чем на 400 тысяч тонн".