На Солнце зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности

Ранним утром 19 октября на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего по мощности класса.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По данным специалистов, событие произошло в 04:56 мск в рентгеновском диапазоне в области солнечных пятен с индексом 4246 (N23W87). Вспышка имела показатель M1.0 и длилась около 18 минут.

Классификация таких явлений основана на уровне рентгеновского излучения и включает пять основных категорий: A, B, C, M и X. При переходе от одного класса к следующему мощность возрастает в десять раз. Сильные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая при достижении Земли может стать причиной магнитных бурь.