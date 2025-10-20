Евросоюз обвинили в попытке сорвать встречу Путина и Трампа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth заявил, что европейские лидеры сделают все возможное, чтобы попытаться сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, Сийярто обвинил Евросоюз в попытке сорвать встречу Путина и Трампа, поскольку большинство политиков стремятся продолжить кризис в Украине.

"Мы можем быть уверены, что подавляющее большинство политиков Евросоюза сделают все возможное в ближайшие недели или дни, чтобы этот саммит не состоялся, потому что, если он состоится, это даст шанс на мир, а они заинтересованы в продолжении войны", - подчеркнул он.

Министр добавил, что венгерский премьер Виктор Орбан является единственным европейским политиком, который сотрудничает и с президентом России, и с главой США.