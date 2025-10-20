Назначены арбитры на матч ЛЧ "Атлетик" - "Карабах"

Стали известны имена судей, которые будут обслуживать матч III тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между испанским "Атлетиком" и азербайджанским "Карабахом".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт УЕФА, встречу будет обслуживать судейская бригада из Хорватии.

Главным арбитром назначен Игорь Паяч. Ему будут помогать линейные судьи Боян Забеница и Иван Михал, а обязанности четвертого арбитра выполнит Зденко Ловрича. За систему VAR будет отвечать Иван Бебек, его помощником станет швейцарец Федай Сан.

Отметим, что матч состоится 22 октября на стадионе "Сан-Мамес" и начнется в 20:45 по бакинскому времени.