https://news.day.az/sport/1789404.html Назначены арбитры на матч ЛЧ "Атлетик" - "Карабах" Стали известны имена судей, которые будут обслуживать матч III тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между испанским "Атлетиком" и азербайджанским "Карабахом". Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт УЕФА, встречу будет обслуживать судейская бригада из Хорватии. Главным арбитром назначен Игорь Паяч.
Стали известны имена судей, которые будут обслуживать матч III тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между испанским "Атлетиком" и азербайджанским "Карабахом".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт УЕФА, встречу будет обслуживать судейская бригада из Хорватии.
Главным арбитром назначен Игорь Паяч. Ему будут помогать линейные судьи Боян Забеница и Иван Михал, а обязанности четвертого арбитра выполнит Зденко Ловрича. За систему VAR будет отвечать Иван Бебек, его помощником станет швейцарец Федай Сан.
Отметим, что матч состоится 22 октября на стадионе "Сан-Мамес" и начнется в 20:45 по бакинскому времени.
