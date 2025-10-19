Когда Месси продлит контракт с «Интер Майами» ?

Аргентинская звезда Лионель Месси готовится продлить контракт с "Интер Майами". Переговоры между клубом и футболистом находятся на финальной стадии, стороны планируют в ближайшее время подписать новое соглашение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в своем Telegram-канале сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Информация появилась сразу после выступления Месси в заключительном матче регулярного сезона МЛС против "Нэшвилла", где аргентинец оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счетом 5:2.

В текущем регулярном сезоне на счету Месси 48 результативных действий. Как отметил Романо в своих социальных сетях, "Месси полностью сосредоточен на проекте "Интер Майами". Также ожидается, что новое соглашение будет подписано до начала плей-офф Кубка МЛС.

Месси является воспитанником каталонской "Барселоны". В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны", выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча".