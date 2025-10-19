На Гавайях продолжается извержение вулкана

На Гавайях началось эффектное извержение вулкана Килауэа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Два фонтана лавы выбрасывают раскалённый материал на 400 и 330 метров в высоту.