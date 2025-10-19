https://news.day.az/world/1789220.html На Гавайях продолжается извержение вулкана - ВИДЕО На Гавайях началось эффектное извержение вулкана Килауэа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Два фонтана лавы выбрасывают раскалённый материал на 400 и 330 метров в высоту.
На Гавайях продолжается извержение вулкана - ВИДЕО
На Гавайях началось эффектное извержение вулкана Килауэа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Два фонтана лавы выбрасывают раскалённый материал на 400 и 330 метров в высоту.
