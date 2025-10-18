https://news.day.az/world/1789166.html В Австрии проходит демонстрация против милитаризации Евросоюза Митинг против милитаризации Европейского союза (ЕС) и конфликта с Россией проходит центре Вены. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Демонстрация австрийского "Движения за мир" собрала около 300 человек у Западного вокзала Вены. Организаторы акции отмечают, что количество протестующих может увеличиться до 3 тыс.
Демонстрация австрийского "Движения за мир" собрала около 300 человек у Западного вокзала Вены. Организаторы акции отмечают, что количество протестующих может увеличиться до 3 тыс.
"Современный ориентированный на войну курс ЕС приводит к огромным тратам на перевооружение, что ложится бременем на отстаивание мира, предоставление государством социальных гарантий и рост благосостояния", - заявили организаторы акции.
