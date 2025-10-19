Трамп назвал накродиллером президента этой страны

Соединенные Штаты с 19 октября прекращают предоставление Колумбии выплат, субсидий и других видов финансовой помощи.

Как передает Day.Az, об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Петро является "незаконным нарколидером, поощряющим массовое производство наркотиков на больших и маленьких полях по всей Колумбии".

"Это стало самым крупным бизнесом в Колумбии, и Петро ничего не делает для пресечения этого, несмотря на крупные платежи и субсидии со стороны США, которые являются не чем иным, как разграблением Америки", - считает Трамп. "С сегодняшнего дня эти выплаты, выплаты в любой форме или субсидии больше не будут предоставлять Колумбии", - подчеркнул он.

"Эти наркотики производят с целью их продажи в огромных объемах в США, что приводит к гибели людей, разрушениям и хаосу", - заявил Трамп.

"Петро, очень непопулярному лидеру с низким рейтингом, который допускает резкие высказывания в отношении Америки, лучше бы незамедлительно прикрыть эти поля смерти. Или США сделают это за него, и это будет сделано не по-доброму", - добавил американский лидер.