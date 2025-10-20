https://news.day.az/officialchronicle/1789030.html Хроника Победы: Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ c освобождением ряда сел Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Зангиланского районов и города Зангилан от оккупации - ФОТО 20 октября 2020 года Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
20 октября 2020 года Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорилось:
"Поздравляю наш народ c освобождением ряда сел Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Зангиланского районов и города Зангилан от оккупации! Да здравствуют азербайджанский народ и азербайджанская армия! Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах - это Азербайджан!"
