Три азербайджанских борца вышли в полуфинал Мировой серии В египетской Александрии продолжается финальный этап Мировой серии по пляжной борьбе. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сразу три представителя Азербайджана вышли в полуфинал турнира. Вусал Алиев и Сахиб Дадашов (оба - 80 кг) встретятся между собой, гарантировав сборной как минимум одно место в финале.
Три азербайджанских борца вышли в полуфинал Мировой серии
В египетской Александрии продолжается финальный этап Мировой серии по пляжной борьбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сразу три представителя Азербайджана вышли в полуфинал турнира.
Вусал Алиев и Сахиб Дадашов (оба - 80 кг) встретятся между собой, гарантировав сборной как минимум одно место в финале. Ибрагим Юсубов (90 кг) в свою очередь проведет полуфинальный поединок против спортсмена из США.
По итогам этапа будут определены чемпионы мира во всех весовых категориях.
