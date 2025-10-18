Европа установила новый рекорд по импорту СПГ

Европа обновила исторический максимум по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в летний период.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Объем поставок в регион за летний сезон превысил 76,5 млрд кубометров. Тем самым был превзойден предыдущий рекорд, установленный в 2023 году, когда за аналогичный период с апреля по октябрь было импортировано 76,3 млрд кубометров. По текущим оценкам, страны Евросоюза уже закупили 76,6 млрд кубометров СПГ, и этот показатель продолжает увеличиваться.

В целом с января поступления сжиженного природного газа с терминалов в европейскую газотранспортную систему сохраняются на беспрецедентно высоком уровне, суммарно превысив 110 млрд кубометров. Это свидетельствует о продолжающейся стратегической переориентации региона на данный вид топлива.