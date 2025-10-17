https://news.day.az/sport/1788714.html

Названы спортсмены, которые представят Азербайджан на Играх исламской солидарности по ушу и саньда

Азербайджан представят на соревнованиях по ушу и саньда на Играх исламской солидарности 3 мужчины и 2 женщины. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию ушу-саньда Азербайджана. Состав команды: Эльчин Эминов - 60 кг Хамза Расулзаде - 70 кг Эльвин Аббасов - 85 кг Халида Мирзаева - 56 кг Азерпур Мирфатима - 60 кг