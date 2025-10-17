Названы спортсмены, которые представят Азербайджан на Играх исламской солидарности по ушу и саньда

Азербайджан представят на соревнованиях по ушу и саньда на Играх исламской солидарности 3 мужчины и 2 женщины.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию ушу-саньда Азербайджана.

Состав команды:

Эльчин Эминов - 60 кг
Хамза Расулзаде - 70 кг
Эльвин Аббасов - 85 кг
Халида Мирзаева - 56 кг
Азерпур Мирфатима - 60 кг

Команду возглавят старший тренер Бахраддин Салимов и тренер сборной Рашад Исаев.