Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения от оккупации города Физули

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"История нашей Победы: 17 октября 2020 года Физули"