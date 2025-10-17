https://news.day.az/officialchronicle/1788712.html

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения от оккупации города Физули - ВИДЕО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих официальных аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения от оккупации города Физули. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "История нашей Победы: 17 октября 2020 года Физули"