Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения от оккупации города Физули - ВИДЕО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих официальных аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения от оккупации города Физули.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"История нашей Победы: 17 октября 2020 года Физули"
