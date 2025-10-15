Названа столица-лидер по числу краж мобильных телефонов

Лондон установил печальный рекорд, став лидером по числу краж мобильных телефонов. Об этом сообщает газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает издание, масштабы преступности, которые наблюдаются на улицах британской столицы, вышли за рамки карманных краж, привычных для Лондона еще со времен "Оливера Твиста" Чарльза Диккенса. Чаще всего похитители работают в масках и на электровелосипедах. Они выхватывают телефоны у жителей и туристов прямо на ходу, говорится в публикации.

По данным полиции, в 2024 году в городе было украдено рекордное количество телефонов - 80 тысяч, что создало Лондону нежелательную репутацию преступной столицы в Европе.

До этого стражи порядка предполагали, что кражами телефонов занимаются мелкие воры с целью быстрой наживы, но потом изменили свое отношение к ситуации и выяснили, что это относится к многоуровневой глобальной преступной сети.

В результате рейдов в магазины подержанных телефонов в Лондоне полиция сумела найти две тысячи телефонов и и £200 тысяч ($266 тысяч) наличными.