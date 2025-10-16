https://news.day.az/world/1788584.html Израиль передал МККК тела десятков палестинцев Израиль передал Международному комитету Красного Креста (МККК) тела 30 палестинцев. Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, после того как ХАМАС накануне вернул тела двух израильских заложников, Израиль сегодня передал МККК тела 30 палестинцев. По информации, на данный момент новый обмен не планируется.
Израиль передал МККК тела десятков палестинцев
Израиль передал Международному комитету Красного Креста (МККК) тела 30 палестинцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, после того как ХАМАС накануне вернул тела двух израильских заложников, Израиль сегодня передал МККК тела 30 палестинцев.
По информации, на данный момент новый обмен не планируется.
Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС остается в силе.
