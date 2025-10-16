Азербайджан и Узбекистан объединяют усилия в пищевой промышленности

Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Хуррам Тешабаев встретился с заместителем председателя правления азербайджанской компании NB Holding Вугаром Алипашаевым.

Об этом передает в четверг Day.Az со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.

На встрече обсуждалась реализация проекта по организации производства консервированной продукции в Узбекистане. Особое внимание было уделено подбору земельных участков для строительства завода, проектированию, обеспечению необходимой инфраструктуры, а также мерам государственной поддержки.

По итогам переговоров обе стороны подтвердили готовность к оперативной и качественной реализации достигнутых соглашений и выразили намерение развивать новые направления промышленного сотрудничества.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном с января по май текущего года достиг 214,8 миллиона долларов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда он составлял 69 миллионов долларов.