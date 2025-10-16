Сколько семей будет переселено в город Агдам в следующем году?

В следующем году ещё 300 семей будут переселены во второй жилой массив города Агдам, строительство которого близится к завершению.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, выступая на III Азербайджанском национальном форуме по градостроительству, проходящем в Ханкенди.

По его словам, в настоящее время в Агдаме продолжаются строительные работы в четвёртом и пятом жилых массивах:

"Планируется завершить проекты с весны до лета следующего года. В эти массивы предполагается переселение более 2 тысяч семей".

Гусейнов также отметил, что до конца текущего года начнется строительство в третьем жилом массиве, а в январе-феврале следующего года - в первом:

"В целом до конца 2026 года планируется обеспечить переселение в город Агдам около 20 тысяч жителей".