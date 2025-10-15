Уиткофф ответил на слухи об уходе из политики

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал фейком сообщение издания Middle East Eye относительно его ухода из администрации главы государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в соцсети X.

"Этот материал - на 100% фейковые новости", - подчеркнул он.

По словам Уиткоффа, материал в издании Middle East Eye должны убрать немедленно.

Британский портал The Middle East Eye сообщал, что Уиткофф может покинуть администрацию американского лидера Дональда Трампа, чтобы "сосредоточиться на своем бизнесе" после "изнурительного графика" работы дипломатом.