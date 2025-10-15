Сборная Азербайджана по футзалу проведет тренировочный сбор в Баку
Сборная Азербайджана по футзалу проведет тренировочный сбор в Баку.
Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации футзала Азербайджана.
Команда проведет подготовку с 16 по 19 октября. Под конец сбора запланировано проведение контрольного матча.
Главный тренер Евгений Куксевич пригласил на тренировку 20 игроков, включая пятерых вратарей.
Вратари: Эмин Курдов, Гусейн Абдулов, Ровшан Гусейнов (все - "Араз-Нахчыван"), Кямран Гаджиев ("Нефтчи"), Джавад Мамедов (Baku Fire).
Игроки: Мирза Амиров, Ульви Алиев, Адалят Алекперов, Гудрат Гасымзаде (все - "Араз-Нахчыван"), Эмиль Гасанзаде, Нихад Исмаилов, Тофиг Алиев (все - "Нефтчи"), Фарид Аббасов, Октай Рустамли, Мурад Гулузаде, Кянан Манафов, Нурлан Мамедов, Эльдар Зейналов (все - Baku Fire), Октай Махмудзаде и Пюнхан Гасымзаде (оба - U-19).
