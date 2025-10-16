Азербайджанская нефть подорожала

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,15 доллара США, или на 0,2%, составив 64,26 доллара за баррель.

Об этом Day.Az сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB подорожала на 0,11 доллара, или на 1%, и составила 62,55 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 0,17 доллара, или на 0,3%, достигнув 50,41 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,03 доллара, или на 0,04%, составив 62,61 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.