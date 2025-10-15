Уиткофф хочет уйти из администрации Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен покинуть администрацию американского лидера, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе. Об этом сообщает медиа-издание Middle East Eye со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Источники сообщают, что Стив Уиткофф уходит из администрации Трампа после сделки по Газе. Уиткофф собирается сосредоточиться на своем бизнесе после месяцев "изнурительной" дипломатии на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении издания.

Уход Виткоффа, пишет газета, может поставить под сомнение то, насколько активно США будут участвовать в последующих этапах мирного плана президента Трампа по Газе. План, напоминает MEE, содержит ряд пунктов от разоружения ХАМАС до восстановления Газы и назначения палестинского технократического правительства.