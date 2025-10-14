В Анкаре почтили память выдающегося азербайджанского поэта Ахмеда Джавада

В 88-ю годовщину со дня кончины выдающегося азербайджанского поэта и борца за независимость Ахмеда Джавада, в Анкарском университете имени Хаджи Байрама Вели состоялось памятное мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Турции, Азербайджанский культурным центром и Институтом Ахмеда Джавада.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend организаторы сообщили, что в мероприятии приняли участие академики, дипломаты, деятели культуры и искусства Азербайджана и Турции, студенты, а также представители СМИ.

В рамках мероприятия с речами выступили посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, ректор Ankara Hacı Bayram Veli Universiteti Мехмет Наджи Бостанжи и главный советник председателя Milliyyətçi Hərəkat Partiyası, руководитель Института Ахмеда Джавада Рухи Эрсой. Они подробно рассказали о жизни и богатом литературном наследии Ахмеда Джавада, а также о его вкладе в укрепление братских связей между Азербайджаном и Турцией.

Было подчеркнуто, что бессмертные произведения великого поэта, в частности "Çırpınırdı Qara dəniz" (Волновалось Чёрное море), занимают особое место не только в азербайджанской литературе, но и среди художественных символов свободы и национальной идентичности всего тюркского мира.

Отмечалось, что это значимое мероприятие, организованное с целью сохранить творческое наследие поэта и передать его молодому поколению, внесёт важный вклад в дальнейшее укрепление культурных и духовных связей между Азербайджаном и Турцией.

В завершение мероприятия был продемонстрирован видеоматериал, отражающий жизнь и творчество Ахмеда Джавада.