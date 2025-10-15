https://news.day.az/politics/1788232.html ТЮРКПА проведет церемонию передачи полномочий новому Генеральному секретарю Как сообщалось ранее, Рамиль Гасан в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТЮРКПА) от 12 июня 2025 года, принятой на 14-м пленарном заседании ассамблеи избран Генеральным секретарём Ассамблеи.
В соответствии с установленной процедурой полномочия Генерального секретаря путем официальной церемонии передаются от бывшего Генерального секретаря Мехмета Суреййи Эра новоизбранному Генеральному секретарю Рамилю Гасану, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В рамках официальной церемонии состоится передача флага ТЮРКПА.
На мероприятии также состоится краткий обмен мнениями о дальнейшей деятельности организации.
