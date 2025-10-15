https://news.day.az/politics/1788264.html

Вице-премьер Беларуси посетит Азербайджан

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич посетит Азербайджан 28 октября. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям "Минского отделенияБелТПП" Ирина Иванова в кулуарах азербайджанско-белорусского бизнес-форума в Баку.