В армянской диаспоре США начинается грызня за обглоданную кость

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Внутри армянской диаспоры США начинается грызня. Терпя поражение за поражением, американское армянство, некогда служившее оплотом продвижения пресловутого "армянского вопроса", совсем растерялось. Тот факт, что Ереван вышел из игры, лишил диаспору возможности мотивировать свои усилия перед официальными структурами. Теперь эта возня бессмысленна так же, как музыка в пустом ресторане. Армянство все еще пытается действовать по-старому, в то время как объект заботы больше не хочет, чтобы о нем заботились и портили ему жизнь.

На минувшей неделе два лоббиста внесли в Палату представителей США законопроект "О предотвращении эскалации и содействии взаимодействию на Кавказе" ("PEACE Act"). Помимо общих слов о поддержке мира на Южном Кавказе, авторы проекта предлагали определить санкции против Азербайджана, если тот вздумает допустить "враждебные действия" в отношении Армении. В отношении Армении, которая куда с большей вероятностью может нарушить мирные договоренности, никаких санкций проект, разумеется, не предусматривает.

Очень сомнительно, что подобный законопроект будет принят, но дело не в этом.

Против этого глупейшего проекта выступила ANCA. Но не спешите удивляться. Армянский национальный комитет Америки остался недоволен тем, что проект слишком "узок", то есть вводит санкции лишь за "агрессию" и "потерю Сюника". А где "этнические чистки"? Где "геноцид"? Где "военнопленные"? - возмущается ANCA. Дашнакская организация понимает, что рассчитывать на то, что Азербайджан нападет на Армению, не стоит. Вероятность подобного равна нулю, а наказать Баку так хочется. Куда эффективнее, считают дашнаки (ANCA - творение Дашнакцутюн), обвинять азербайджанцев в "геноциде" и прочих деяниях, под которые можно подвести международные конвенции.

За такую позицию ANCA была обвинена в предательстве другой прослойком американского армянства. Доцент кафедры ядерной науки и техники Массачусетского технологического института (MIT) Арег Данагулян ответил на недовольство Комитета с огромным возмущением. Как дашнаки могли выступить против санкций в отношении Баку? Данагулян, сторонник наказания Азербайджане не важно за что, назвал ANCA и его дашнакскую начинку жалкой сектой, сорвавшей патриотическую маску. Доцент считает, что да, проект мягкий, но и так сойдет - лишь бы Баку наказали, а там видно будет.

А результата-то как раз и не будет. Очень смешно наблюдать грызню вокруг законодательной инициативы, которая вряд ли когда-нибудь станет законом. В то время, как весь мир уже дистанцировался от вмешательства в отношения Баку и Еревана и хором поддерживает мирный процесс, в то время как лидеры двух стран дружески общаются на международных площадках, армянская диаспора США никак не желает мириться с реалиями и признать свое поражение. Продолжает покупать политиков и законодателей, выбрасывать деньги на ветер, устраивать мероприятия, которые никогда не помогали, а только вредили Армении. Теперь, по всему видно, американское армянство и его лобби переходят к этапу выяснения отношений уже между собой.

А борются то за что? За пустышку. На днях стало известно, что Сенат США не стал включать в повестку антиазербайджанскую поправку к законопроекту об оборонном бюджете на 2026 год (NDAA), предложенную матерым лоббистом Адамом Шиффом. Поправка призывала к активному дипломатическому давлению на Азербайджан с целью заставить прекратить судебные процессы по делам армянских сепаратистов и террористов. Согласно проекту, Белый дом должен рассмотреть возможность введения персональных санкций в рамках "Глобального акта Магнитского" в отношении азербайджанских чиновников, "ответственных" за судебные разбирательства.

Как сообщается, поправка даже не была вынесена на голосование. Шиффа просто послали. И ему теперь придется отчитываться перед диаспорой за неудачу.

Одним словом, в армянской диаспоре США начинается грызня за обглоданную кость, на которой уже ну совсем ничего не осталось.