Хроника Победы: Расстрел кладбища в Тертере и угроза армянского террора

Армянские вооруженные силы, грубо нарушая гуманитарный режим прекращения огня, ведут огонь по территориям Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов, сообщило утром 15 октября министерство обороны.

По информации Генеральной прокуратуры, начиная с утра 15 октября, вооруженные подразделения противника в различных направлениях подвергли обстрелу Агдамский район. Утром около 09:00 в результате выпущенного снаряда, попавшего в частные дома в поселке Биринджи Бахарлы Агдамского района, Велиев Шахсувар Миллет оглу, 1969 года рождения, и Мусаев Роман Юсиф оглу, 1979 года рождения получили различные ранения и были госпитализированы. Домам был нанесен серьезный урон.

15 октября примерно в 13:00 армянские вооруженные формирования умышленно подвергли тяжёлому ракетному и артиллерийскому обстрелу кладбище в городе Тертер, на котором в тот момент проходила похоронная церемония. В результате погибли находящиеся там трое жителей города - Оруджов Пярвиз Новруз оглы (1989 г.р), Рустамов Васиф Бахадыр оглы (1962 г.р) и Заманов Шакир Хасай оглы (1988 г.р). Мамедов Физули Али оглы, Амиров Искяндяр Йелмар оглы, Аллахвердиев Эльсевар Вели оглы, Амиров Нофяль Йелмар оглы и Газанфарли Рафаэль Газанфар оглы были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

МИД Азербайджана выступил с заявлением по поводу обстрела кладбища в Тертере. Как говорится в заявлении, этот шаг Армении является грубым нарушением соглашения о гуманитарном прекращении огня. В результате преднамеренного обстрела вооруженными силами Армении кладбища во время похорон в Тертерском районе погибли 3 гражданских лица, 5 получили тяжкие телесные повреждения. Этот акт - очередное варварское преступление Армении против человечности. Грубое нарушение армянской стороной гуманитарного соглашения о прекращении огня еще раз свидетельствует о том, что эта страна не заинтересована в политическом урегулировании конфликта и намерена продолжать агрессивную политику против Азербайджана, говорится в заявлении МИД.

В течение дня число жертв армянского обстрела в Тертере увеличилось - от полученных ран, несмотря на усилия врачей, скончался Амиров Искендер.

Генеральная прокуратура обнародовала статистику преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении с 27 сентября до 12.00 15 октября. В результате обстрелов вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского населения достигло 43, а пострадавших - 218. Ущерб нанесен 1592 домам, 79 многоквартирным зданиям и 290 гражданским объектам.

Но 15 октября запомнилось не только трагедией Тертера.

"Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Арыш Физулинского района, Дошулу Джебраильского района, Эдише, Дюдюкчу, Эдилли, Чирагуз Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах - это Азербайджан!" - написал на своей официальной странице в Twitter Президент Ильхам Алиев.

15 октября Президент Азербайджана дал интервью генеральному директору медиагруппы "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости. В интервью он, в частности, сказал: "Наша позиция всегда была очень конструктивной и последовательной. Она опиралась и на нормы международного права в плане реализации четырех резолюций Совбеза ООН, которые требовали полного, немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с наших территорий. Наша позиция всегда основывалась на прагматичном подходе, и думаю, что те наработки, которые существуют на переговорном столе, это четко показывают. Что касается "красных линий", об этом мы заявляли очень четко, и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха".

В этот же день состоялось интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу NTV.

"Эти реалии, истинное положение заключаются в том, что сегодня в регионе никакой вопрос не может решаться без участия Турции. История последних лет уже показала это. Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но это факт, реальность. Естественно, Турция, как сосед Азербайджана, Армении и другой южнокавказской страны - Грузии, играет активную роль в этом регионе. Это - право Турции. Так было исторически. Мы хорошо знаем историю", - заявил глава государства, отвечая на вопросы журналистов..

15 октября были обнародованы кадры, доказывающие, что в период оккупации азербайджанские земли, в частности Физулинский район использовались Арменией под плантации наркосодержащих растений и производство наркотиков.

15 октября Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана распространила информацию, согласно которой спецслужбы Армении, в целях скрыть серию поражений своей армии на фронте, намереваются осуществить в крупных городах Азербайджана, а именно, в местах массового скопления людей и в общественном транспорте террористические, провокационные акты и другую подрывную деятельность, тем самым повторить коварные и бесчеловечные акты террора, совершенные против мирного населения в Баку и других частях страны в конце 80-х и 90-х годов прошлого века. В связи с этим СГБ призвала граждан, не нарушая ритма повседневной жизни и работы, не впадая в панику быть бдительными, сообщать Службе государственной безопасности, местной полиции и другим правоохранительным органам о подозрительных лицах, действиях и объектах в местах их проживания.