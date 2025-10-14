Председатели парламентов Азербайджана и Турции посетили Лахор

Находящиеся с визитом в Пакистане для участия в трехсторонней встрече председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш 14 октября отправились в город Лахор.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в рамках визита делегации во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем посетили в городе Лахор мавзолей духовного основателя Пакистана, общественно-политического деятеля, философа и поэта Алламы Мухаммада Икбала. Председатели парламентов возложили венок к мавзолею и оставили запись в памятной книге.

Затем гости посетили мечеть Бадшахи, где ознакомились с величием исторического прошлого и религиозного наследия Пакистана.

В продолжение визита делегации посетили Законодательное собрание провинции Пенджаб, где ознакомились с административным зданием и созданными там условиями.