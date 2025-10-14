Назван объем средств, потраченных на восстановление Карабаха

На сегодняшний день на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках Национального приоритета "Великое возвращение на освобожденные территории", отраженного в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", израсходовано 21,5 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Азербайджана Вюсал Гасымлы на 30-й юбилейной Каспийской строительной неделе.

По его словам, в рамках Великого возвращения к концу 2026 года расходы приблизятся примерно к 30 миллиардам манатов.

"Расходование ресурсов на 2027-2030 годы находится на стадии рассмотрения. По моим прогнозам, в этот период будет потрачено 14-15 миллиардов манатов", - отметил он.