Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что значение выставки Rebuild Karabakh с каждым годом возрастает

Отрадно, что значение выставки Rebuild Karabakh для местных и международных участников с каждым годом возрастает.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам 5-й Азербайджанской международной выставки "Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха" - Rebuild Karabakh.

"На выставке демонстрируются образцы современных технологий и передовых инновационных решений, обсуждаются совместные проекты и возможности партнерства, создаются новые перспективы, направленные на социально-экономическое развитие региона. Проводимое уже в пятый раз это мероприятие не только демонстрирует миру достижения Азербайджана, но и еще больше укрепляет позиции нашей страны как глобального центра инвестиций, технологий и инноваций", - подчеркивается в обращении главы государства.