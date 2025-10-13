https://news.day.az/world/1787898.html Трамп сказал, что могло привести к третьей мировой войне Эскалация напряжённости на Ближнем Востоке могла привести к третьей мировой войне. Как сообщает Day.Az, такую мысль выразил президент США Дональд Трамп после подписания итогового соглашения о прекращении огня в секторе Газа, состоявшегося в Шарм-эль-Шейхе. "Это самое крупное и самое сложное соглашение.
Трамп сказал, что могло привести к третьей мировой войне
Эскалация напряжённости на Ближнем Востоке могла привести к третьей мировой войне.
Как сообщает Day.Az, такую мысль выразил президент США Дональд Трамп после подписания итогового соглашения о прекращении огня в секторе Газа, состоявшегося в Шарм-эль-Шейхе.
"Это самое крупное и самое сложное соглашение. Более того, этот регион мог стать источником серьёзных проблем, включая третью мировую войну. Всегда говорили, что третья мировая начнётся с Ближнего Востока. Этого не произойдёт", - заявил Трамп.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре