Автор: Акпер Гасанов

Приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева для участия в саммите по миру на Ближнем Востоке, проходящем в Шарм-эш-Шейхе по инициативе Президентов США и Египта, стало еще одним подтверждением стремительно растущего международного влияния нашей страны. В то время как многие страны региона лишь пытаются найти свое место в новой системе международных координат, Азербайджан уже прочно занял позицию ответственного и авторитетного участника глобальных процессов.

Безусловно, что сам факт участия главы нашего государства в саммите, где собрались ключевые лидеры исламского мира, Ближнего Востока, говорит о многом. Азербайджан стал не просто региональным игроком - он превратился в страну, с которой считаются при обсуждении вопросов глобальной безопасности, энергетической стабильности и дипломатического взаимодействия между Востоком и Западом.

Президент Ильхам Алиев прибыл в Шарм-эш-Шейх как признанный посредник и носитель конструктивной повестки. Его участие - демонстрация того, что Азербайджан сегодня воспринимается как государство, способное предлагать решения, а не создавать проблемы.

Примечательно, что на этом же саммите присутствовал и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Однако его приглашение, по мнению большинства аналитиков, было обусловлено скорее желанием организаторов соблюсти дипломатический баланс, нежели реальной ролью Армении в ближневосточной или азиатской политике. В международных структурах все чаще подчеркивают: геополитический вес Азербайджана и Армении несопоставим.

Армения сегодня - это страна, чья внешнеполитическая субъектность во многом определяется отношениями с Баку. Эту зависимость наглядно продемонстрировало недавнее событие - установление дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном. В течение тридцати лет Исламабад был единственной столицей мира, которая не признавала Армению в знак солидарности с Азербайджаном и из-за армянской оккупации карабахских территорий.

Только после полного восстановления территориальной целостности Азербайджана и завершения постконфликтного этапа Пакистан согласился на дипломатические контакты с Ереваном. Очевидно, что это произошло не без согласия и доброжелательного отношения со стороны официального Баку. Таким образом, даже процесс нормализации между Арменией и Пакистаном - прямое следствие новой региональной архитектуры, созданной усилиями Азербайджана.

Эта архитектура основана на уважении норм международного права, принципа территориальной целостности государств и выстраивании добрососедских отношений на основе взаимного уважения и реальных интересов, а не идеологических установок прошлого. Решающая роль в этих процессах принадлежит именно Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который последовательно реализует стратегию посредством политико-дипломатического давления, демонстрации силы и способности к диалогу.

Армения сегодня вынуждена принимать мирную повестку не из благих намерений, а потому что она стала единственно возможной моделью выживания для этой страны. Именно Азербайджан - страна, победившая в войне и предложившая мир. И именно Президент Ильхам Алиев - лидер, сумевший перевести военный успех в политическую стабильность и дипломатическое влияние, превратив Южный Кавказ в регион возможностей, а не конфликтов.

Параллельно с этим Азербайджан укрепляет свои позиции и на азиатском направлении. Как действующий председатель Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Баку продемонстрировал очередной пример стратегического мышления и дипломатической зрелости, поддержав запрос Индии на проведение форума в 2026 году. И тут стоит констатировать, что поддержка Индии со стороны Азербайджана - это шаг, требующий особой дипломатической чуткости, учитывая историческую напряжённость между Нью-Дели и Исламабадом, с которым Баку связывают отношения стратегического партнерства и братства.

Азербайджан мог бы, исходя из логики альянсов, воздержаться от такой поддержки, ведь Индия в последние годы неоднократно демонстрировала симпатии к Армении, включая поставки ей индийского вооружения. Однако политика Президента Ильхама Алиева строится не на эмоциях и не на старых обидах, а на принципах прагматизма и взаимовыгодного сотрудничества.

Поддержав Индию, Азербайджан вновь показал: его дипломатия не исходит из логики противостояния, а ищет точки соприкосновения, способные укрепить атмосферу доверия и взаимного уважения в Азии. Это шаг зрелого и уверенного игрока, который способен уравновешивать интересы даже тех государств, между которыми существуют глубокие противоречия.

Таким образом, вектор внешней политики Азербайджана все отчетливее демонстрирует, что страна уверенно движется к статусу одного из ключевых геополитических центров Евразии. От Южного Кавказа до Персидского залива, от Каспия до Индийского океана - Баку становится связующим звеном, площадкой диалога, источником стабильности. Эта новая роль не появилась случайно. Она является результатом многолетней работы Президента Азербайджана Ильхама Алиева, его умения совмещать национальные интересы с глобальной ответственностью.