Чемпионат Европы: сборная Азербайджана U-17 сыграет с командой Румынии

Сборная Азербайджана по футболу (U-17) сегодня проведет третий матч отборочного этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша сборная, находящаяся в девятой группе, проведет свой последний матч против команды Румынии.

Встреча пройдет на стадионе Bourret в городе Капбретон (Франция), и начнется в 17:00 по бакинскому времени. Матч будут обслуживать арбитры из Хорватии и Франции.

Европейский чемпионат

Отборочный этап

14 октября

17:00. Азербайджан (U-17) - Румыния (U-17)

Главный судья: Матео Эрчек (Хорватия)

Помощники главного судьи: Хрвое Радич (Хорватия), Николай Дюранд (Франция)

Четвертый судья: Гийом Паради (Франция)

Стадион Bourret, Капбретон