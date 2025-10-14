Чемпионат Европы: сборная Азербайджана U-17 сыграет с командой Румынии
Сборная Азербайджана по футболу (U-17) сегодня проведет третий матч отборочного этапа чемпионата Европы по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша сборная, находящаяся в девятой группе, проведет свой последний матч против команды Румынии.
Встреча пройдет на стадионе Bourret в городе Капбретон (Франция), и начнется в 17:00 по бакинскому времени. Матч будут обслуживать арбитры из Хорватии и Франции.
Европейский чемпионат
Отборочный этап
14 октября
17:00. Азербайджан (U-17) - Румыния (U-17)
Главный судья: Матео Эрчек (Хорватия)
Помощники главного судьи: Хрвое Радич (Хорватия), Николай Дюранд (Франция)
Четвертый судья: Гийом Паради (Франция)
Стадион Bourret, Капбретон
