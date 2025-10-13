На Земле ожидаются новые геомагнитные бури

Шамахинская астрофизическая обсерватория НАНА опубликовала информацию о текущем состоянии и прогнозе космической погоды.

Как сообщили Day.Az в обсерватории, в период с 13 по 20 октября вероятность вспышек класса C составляет 99%, класса M (R1-R2) - 40%, а класса X (R3) - 5%.

Прогнозируется, что поток электронов с энергией выше 2 МэВ вновь усилится под воздействием потоков корональных дыр, тогда как поток протонов с энергией выше 10 МэВ останется на фоновом уровне.

Ожидается, что под воздействием потоков из отрицательно поляризованных корональных дыр и корональных выбросов массы (КВМ), произошедших 1 октября, скорость солнечного ветра останется выше нормы.

Вероятность наблюдения аврор (северного сияния) составит 10-60% в высоких широтах и 45-50% - в средних широтах.

Под влиянием потоков из отрицательно поляризованных корональных дыр слабая геомагнитная буря уровня G1 сохранится до 14 октября. Затем, 15 октября, ожидается повторная активизация геомагнитного поля в результате достижения Земли выброса корональной массы. Кроме того, в долгосрочном прогнозе на 20 октября также отмечается вероятность геомагнитной бури уровня G1.