Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу Haber Türk

13 октября 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу Haber Türk. 14 октября интервью главы нашего государства было показано в эфире телеканала.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет это интервью.

-Мы вместе с Президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым. Господин Президент, у Вас плотный график работы, как на фронте, так и в дипломатии. Выражаю Вам глубокую признательность за то, что уделили время Haber Türk.

-Спасибо.

-Господин Президент, в Москве состоялась встреча между Арменией и Азербайджаном, продолжавшаяся 11 с половиной часов. Но после этой встречи Армения с особой жестокостью подвергла обстрелу город Гянджа, взяла на прицел гражданских лиц. Внимание здесь привлекает то, Армения взяла на прицел Азербайджан со своей территории. Для чего Армении нужно было это нападение в то время, когда была проведена встреча на дипломатическом уровне? Получили ли Вы желаемую поддержку от мировой общественности, месседжи по данному вопросу?

-Эта грязная политика Армении понятна, потому что они прибегают к таким гнусным действиям всякий раз, когда терпят поражение на поле боя. Проявление жестокости к гражданским лицам, безоружному населению - обычное дело для них. Азербайджанский народ увидел это на примере Ходжалинского геноцида. Азербайджанская армия и на сей раз, проведя успешную операцию по всему фронту, освободила несколько городов и сел. Наша операция по освобождению от оккупации успешно продолжается. Сегодня утром мне сообщили, что азербайджанская армия добилась еще более внушительных успехов в этом направлении. В нужное время мы проинформируем об этом.

Причина этого вероломного нападения Армении в том, что они пытаются расширить географию этого конфликта, вовлечь в него Организацию Договора о коллективной безопасности, членами которой являются. Именно поэтому они подвергают обстрелу азербайджанские земли, гражданских лиц и подстрекают нас к ответному огню. Но я сказал, что наша месть будет на поле боя. Мы никогда не предпринимаем никаких действий против гражданских лиц, все наши цели - военные. С первых дней операции еще раз были рассмотрены военные цели, которые мы ликвидировали точным, прицельным огнем. Армянской армии был нанесен большой ущерб, уничтожены более 200 танков, 2 противовоздушные установки "С-300", другая многочисленная техника, в качестве трофея взяты 33 танка и другая техника.

Это - очередной террористический акт Армении, но он не сможет сломить волю азербайджанского народа. Мы будем сражаться с врагом с еще большей решимостью, волей, будем освобождать наши земли с еще большим рвением, волей и поднимем флаг Азербайджана на всех оккупированных землях.

Что же касается реакции международных организаций, международной общественности на это, то Турция еще раз, как всегда, открыто и однозначно поддержала нас в данном вопросе. Заявления моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана, других высокопоставленных лиц стали еще одним проявлением братской позиции. Пакистан и его Премьер-министр, проявив большую солидарность, выступили с очень позитивным заявлением, так же и другие страны. Но я не могу сказать, что это получило широкий размах в мировом масштабе. Хотя всем это ясно как божий день. Принимается решение о режиме прекращения огня, но не прошло и дня, как организуется такое подлое нападение. Это еще раз показывает кто не хочет прекращения огня.

Я говорил, что наша цель - возвратить граждан Азербайджана на все оккупированные земли. Я сказал, что прекращение огня даст возможность, чтобы этот вопрос перешел из военной плоскости в политическую, дипломатическую плоскость. Чтобы этот вопрос решался в дипломатической плоскости за столом переговоров, чтобы Армения покинула земли, все еще остающиеся под оккупацией, граждане Азербайджана вернулись туда и установился мир. Но, очевидно, у Армении были совершенно другие планы. Они считали, что используя прекращение огня, злоупотребляя им, смогут несколько смягчить свое военное поражение, выиграть время, мобилизовать новые силы и, таким образом, продолжить нападения на Азербайджан. Но они просчитались. Я сказал, что если Армения не будет вести себя должным образом, то пожалеет об этом, и был прав.

-Господин Президент, Ваш министр иностранных дел Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении провели встречу, продолжавшуюся 11 с половиной часов. Когда продолжалась эта встреча, Вы сказали что у Вас одно условие, пусть представят график. То есть, график выхода Армении из Карабаха. Был ли представлен на московской встрече график, представила ли Москва какой-либо проект, план, связанный с будущим Карабаха?

Нет, график не был представлен, и мы особо не настаивали, так как в московском соглашении, заявлении нас устраивали статьи, отвечающие нашим интересам. Должен также сказать, что московские обсуждения затянулись потому, что в это заявление планировалось включить статьи, которые нас не устраивали. Мы не знали об этом. Когда наш министр иностранных дел прибыл в Москву и сел за стол переговоров, то обоим министрам были представлены предложения. Естественно, связались со мной, мы находились в постоянном контакте. Я изложил наши условия, вне которых никакие договоренности были невозможны.

Поэтому мы с учетом ситуации несколько смягчили свою позицию, связанную с графиком. Но это не означает, что графика не будет. Он будет. Но когда? Уже в рамках процесса переговоров. В заявлении было указано, что переговоры восстанавливаются на основе базовых, то есть, Мадридских принципов, которые закрепляют возвращение Азербайджану оккупированных земель. В то же время формат переговоров остается неизменным. То есть, они будут проводиться между Арменией и Азербайджаном. Участие в переговорах какого-либо представителя так называемой "Нагорно-Карабахской республики" не является темой обсуждений. Это нас устраивало. Мы предполагали, что сразу же начнутся переговоры и график будет представлен нам в рамках именно этих переговоров. Этот график должен нас устроить. То есть, это не может быть долгосрочным процессом. Мы ждали тридцать лет. Терпение азербайджанского народа уже иссякло. Уверен, что если переговоры возобновятся, то этот график нам будет представлен. Однако нарушение Армений этой договоренности, этого заявления показывает, что они намерены просто выиграть время и продолжить атаки на Азербайджан.

-Господин Президент, Армения предпринимает попытки, связанные с независимостью Нагорного Карабаха. Армения пытается сформировать политическое давление во Франции, России, других странах с сильной армянской диаспорой. Вы занимаете решительную позицию в вопросе освобождения Карабаха от оккупации. Какова Ваша модель, связанная с Карабахом после его освобождения? Будет ли это автономным регионом, независимым образованием, каким будет процесс, связанный с Карабахом?

-Во-первых, должен сказать, что попытки, предпринимаемые в настоящее время Арменией, неуместны и очень вредны для них самих, потому что ни одна страна не предоставит независимости Нагорному Карабаху, который является неотъемлемой частью Азербайджана и принадлежит ему с точки зрения международного права, не признает ее. В таком случае эти попытки будут бесплодными. Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром. Посмотрите, страны-сопредседатели Минской группы признают нашу территориальную целостность. Мы парафировали с Европейским Союзом документ под названием "Приоритеты партнерства". В нем выражена поддержка территориальной целостности, суверенитета Азербайджана, неприкосновенности наших границ. То есть, я не верю, чтобы какая-либо страна признала независимость Нагорного Карабаха, потому что не пройдет и часа, как мы прервем все дипломатические связи с этой страной. Это обязательно. Поэтому все попытки Армении рассчитаны просто на внутреннюю аудиторию, то есть, на свою общественность, словно и они занимаются какой-то дипломатической деятельностью.

Что касается периода после заключения мира, то никаких изменений в нашей позиции нет. Наша позиция основана на исторической справедливости, международном праве и существующем в мире положительном опыте. То есть, на первом этапе армянские вооруженные силы выводятся из оккупированных районов. В принципе данный вопрос уже закреплен в рамках Минской группы - пять районов, затем два района, после этого из самого Нагорного Карабаха, Шуши, Ханкенди - во многих селах там жили азербайджанцы, - граждане Азербайджана возвращаются туда, и продолжаются переговоры, связанные с будущим Нагорного Карабаха. Но в новых условиях, в новой атмосфере. Мы еще больше приблизимся к миру. Поэтому в нашей позиции, связанной с проживающими там армянами, изменений нет. Азербайджан - многонациональное государство. В различных местах Азербайджана, прежде всего в городе Баку, проживают тысячи армян, и они - наши граждане. В нашей стране проживают представители многих национальностей, и это делает нашу страну сильнее. Поэтому армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, пусть не беспокоятся. После того, как мы избавим их от режима этой криминальной хунты, они будут жить лучше, в более надежных, более безопасных условиях, их благосостояние повысится, потому что в настоящее время там царит нищета. Мы вложим туда инвестиции, будем осуществлять там социальные программы, у нас будут программы, связанные с созданием рабочих мест. Все это станет новым этапом для проживающих там армян и азербайджанцев, которые туда вернутся. Наша позиция заключается в этом. А позиция Армении заключается в том, чтобы изгнать оттуда азербайджанцев, провести этническую чистку, сравнять с землей историко-религиозные памятники Азербайджана, после чего объявить, что это - древняя армянская земля. В то время как армяне были переселены туда царской Россией в начале ХIX века. Это - история. Мы знаем эту историю. Поэтому наша позиция заключается в этом. Азербайджанский народ знает и поддерживает эту позицию.

-Господин Президент, насколько я понял, Вы дали разъяснение не только операции, но и периоду после нее, представили поэтапную концепцию. Однако нам известно, что в период конфликта произошли печальные события, в Карабахе погибли, стали шехидами 30 тысяч азербайджанских тюрок. Смогут ли народы вновь жить вместе на этом географическом пространстве? Или же армяне и азербайджанские тюрки будут жить в отдельных районах? Как это планируется?

-Знаете, азербайджанский народ очень добрый. Именно поэтому в Азербайджане живут представители десятков других народов, живут мирно и достойно. Поэтому я абсолютно убежден в том, что армяне и азербайджанцы смогут вместе жить в этих регионах. Так же, как сегодня живут в других местах Азербайджана, так же, как, к примеру, в Грузии. В Грузии проживают более 300 тысяч азербайджанцев и около 200 тысяч армян. В некоторых селах они живут вместе, в одном селе. Между ними нет никаких проблем. Они живут, как нормальные соседи - и в России, и в Украине, и в других странах. Почему мы не можем сделать это здесь?

Считаю, что мы должны быть готовы к этому. Мы должны подготовить к этому наши народы. Все, что сегодня я вам сказал, принимается азербайджанским народом и получает его поддержку. Это в то же время является моим обращением к армянам, проживающим сегодня в Нагорном Карабахе. Пусть они знают, что азербайджанский народ - не враг им. Просто азербайджанский народ хочет жить на земле своих предков. Он имеет на это право. Пусть и они живут, и мы. Но изгнать нас, чтобы жили они - это несправедливо. Мы никогда не сможем согласиться с этим.

Конечно, любая война завершается миром. Поэтому сегодня мы должны посмотреть и на послевоенный этап. Если обе стороны проявят твердую волю, а международные организации помогут нам в этом вопросе, то считаю, что этого можно будет добиться. Это будет не так легко. Но мы должны постараться добиться этого.

-Господин Президент, в настоящее время Армения подвергает обстрелу населенные пункты Азербайджана. Азербайджан же в ходе операций берет на прицел только военные объекты, проводит операции только на территориях Карабахского региона. При этом Армения обстреливает Гянджу, Мингячевир, Барду, другие места, где проживает гражданское население. Какова цель: посеять панику, хаос и страх? Каково психологическое состояние азербайджанского народа в настоящее время?

-Вы правы, цель именно такая - посеять панику, хаос, страх. Сегодня Азербайджан - совершенно другая страна. Сегодня выросло новое поколение. В условиях независимости появились новые люди - патриоты, сильные, как морально, так и физически. В то же время и старшее поколение сегодня обладает совершенно другим мировоззрением. Наше государство обладает твердой волей, у нас мощная армия. Именно поэтому подлые нападения не смогли сломить нашу волю. Больше всего от армянского вандализма пострадал город Тертер. На Тертер упали тысячи снарядов. Тертер - небольшой город. Не такой крупный, как Гянджа. Как мне сообщили сегодня утром, с 7 часов - сейчас половина 10-го, - за два с половиной часа на город Тертер упало более тысячи снарядов. Но тертерцы стоят, как гора, объединившись в единый кулак, никуда не уходят и говорят: умрем, но не отступим. Так обстоит дело и в Агдаме, и в Геранбое, и в Агджабеди, во всех других регионах, расположенных вблизи от линии фронта. Они привыкли жить лицом к лицу с врагом. В 2016 году, после известных апрельских боев, я поехал в регионы, пострадавшие от армянского вандализма, и побывал в одном селе. Расстояние от этого села до армянских позиций составляло 100-150 метров. Наши военнослужащие сказали мне: не ходите туда. Не ходите, там опасно. Я ответил, что там живут наши граждане, а разве для них не опасно? Какие же они смелые, гордые люди, что живут там, созидают, растят детей под обстрелами врага. Вот такой он -азербайджанский народ!

Так что эти вероломные нападения никак не смогут заставить нас свернуть с избранного пути. Еще одна цель Армении - остановить нас. Они считают, что эти подлые удары остановят нас. Нас никто не сможет остановить, потому что наше дело - правое, мы идем и успешно идем по этому пути. Поднимаем наш флаг, освобождаем земли и будем идти этим путем до конца!

-Господин Президент, относительно Минской группы. Хотя конфликт продолжается 30 лет, пути урегулирования не найдены. Вчера в интервью одной из медиа-структур Вы сказали о возможности пересмотра формата, точнее, возможности изменения состава. Каким должен быть этот состав? Должна ли Турция получить место за столом переговоров? Дело в том, что в утренние часы из России пришло сообщение о том, что присутствия Турции за этим столом не особо хотят. Как Вы относитесь к данному вопросу? Хочу задать еще один вопрос в связи с этим. Господин Президент, если Россия в данном процессе пожелает направить миротворцев в Карабах, как Вы отнесетесь к этому? Если не ошибаюсь, в одной из медиа-структур Вам был задан такой вопрос.

-В первую очередь должен сказать, что отправка миротворцев в регион должна произойти на основе согласия обеих стран - Армении и Азербайджана. Отправка и состав миротворцев. То есть, кто там будет, какие страны. Если одна из стран наложит вето, то, естественно, этого не произойдет. Второй вопрос заключается в том, что каждый должен понимать: когда сегодня говорят об отправке миротворцев, то речь идет об азербайджанских землях, территории суверенного Азербайджана. Без нашего разрешения ни одна страна не сможет отправить своих миротворцев на нашу землю. Это противоречит закону. Противоречит международному праву. Это неприемлемо.

Поэтому мы не обеспокоены этим. Такие усилия, намерения могут быть. Я не исключаю этого. Но все вопросы должны решаться за столом. Должен также сказать, что в базовых принципах, являющихся темой обсуждений, отправка миротворцев предусмотрена на конечной стадии. То есть, в первую очередь необходимо решить отмеченные мною вопросы - освобождение земель, возвращение вынужденных переселенцев, открытие границ, налаживание транспортных и торговых связей. После этого не исключена и отправка миротворцев. Но, учитывая то, что за эти 30 лет переговоров мы не приблизились к положительному результату, то этот вопрос вообще не обсуждался. Так что по этому вопросу могут быть какие-либо предположения, желания. Но без согласия Азербайджана это невозможно.

Что касается вопроса, связанного с деятельностью Минской группы, то я уже несколько раз говорил, что Минская группа была создана в 1992 году. Какие основания в то время явились причиной этого, мы не знаем. В этой группе есть страны, которые вообще не интересуются данным регионом. В этом регионе у них нет никаких интересов, никакого влияния. Поэтому если они хотят урегулирования данного конфликта, - мы этого хотим, - то должны быть такие страны, которые могли бы в реальной жизни служить обеспечению мира.

Естественно, мы видим братскую Турцию в этом процессе. Мы приветствуем это. Знаем, что Минская группа была создана ОБСЕ, которая имеет свои правила. Наверное, есть юридические процедуры изменения состава данной группы. Мы не хотим углубляться. Поэтому я сказал, что де-юре или де-факто, не имеет значения, главное, чтобы Турция находилась за этим столом. Она и так есть, так как мой дорогой брат, уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно встречался и говорил с уважаемым Путиным о нагорно-карабахском вопросе. Вот уже много лет, то есть, более десяти лет данный вопрос находится в турецко-российской повестке дня. Мне известно об этом. Как Президент Турции, так и Президент России говорили мне об этом. Турция и так есть. А сейчас есть в еще большем объеме, еще большем масштабе.

Знаете, министр иностранных дел Турции господин Мевлют Чавушоглу говорит по телефону с господином Лавровым, министр обороны Турции господин Хулуси Акар - с господином Шойгу. Кто может сказать, что Турции в процессе нет. Если Турции нет, то почему вы говорите? Турция есть. А мы сделаем все возможное, чтобы она была и дальше, потому что без участия Турции этот вопрос не может быть решен. Каждый должен понять это. Что же касается, повторяю, формальной стороны вопроса, то она может оставаться, может оставаться и Минская группа, она и так за 30 лет не добилась никакого результата. Но чем раньше будет решен данный вопрос, тем раньше отпадет необходимость в Минской группе.

-Господин Президент, с одной стороны премьер-министр Армении Пашинян до операции танцевал в Шуше, пытался взбодрить свой народ. А с другой стороны, терпя поражения в этой войне, он начал обвинять Турцию. Обвинил Турцию в переброске сюда иностранных бойцов. В то же время мы увидели, что международные медиа также уделяют этой теме большое место. В том числе в одной из американских газет были распространены сообщения об иностранных бойцах, турецких самолетах в Азербайджане. Как Вы расцениваете тот танец Пашиняна? Нынешняя ситуация налицо? Во-вторых, хотелось бы узнать Ваше мнение в связи с позицией Турции и темой этих самолетов.

- Танец Пашиняна в пьяном угаре и другие его оскорбления вызвали справедливый гнев у азербайджанского народа. Мы мстим за эти его выходки на поле боя. Азербайджанский солдат показывает на поле боя, кто прав, а кто нет. Мы демонстрируем свою мощь, волю народа на поле боя. Другие провокации Пашиняна также не остаются и не будут оставаться без ответа. Достоинство азербайджанского народа восстанавливается. Кровь наших шехидов не остается и не должна оставаться неотомщенной. Освобожденные сегодня нами города, села являются лучшим нашим ответом Пашиняну и таким же, как он. Он уже понял кто есть кто. Я его предупреждал. Я говорил ему, что этот путь приведет вас к катастрофе. Я говорил, чтобы он не играл с достоинством азербайджанского народа, был внимательным, осторожным. Он думал, что мировое армянство защитит его, он думал, что большие государства будут сражаться вместо него, он и сегодня этого хочет. В течение одного дня он неоднократно звонил по телефону Президенту России уважаемому Владимиру Путину. О части этих звонков сообщалось в прессе, о другой части - нет. У нас есть данные, что и после последнего прекращения огня Пашинян звонил Путину. Эти его действия, конечно же, демонстрируют, что этот человек в панике, в смятении, он растерян. Азербайджанская армия наносит по врагу такой сокрушительный удар, что они оказались в неадекватном состоянии. Это - одна сторона вопроса.

Что же касается участия здесь Турции или переброски сюда каких-то иностранных сил, то это абсолютная ложь. Я уже высказал свое отношение к вопросу, связанному с турецкими F-16. Турецкие F-16 находятся здесь. Они прилетели сюда во время учений, остались здесь после них и армянских атак. Но они на земле, а не в воздухе. Ни один из них не принимал участия в этой войне. Ни один человек из Турции не участвует в этой войне. Что же касается иностранцев, то это тоже ложь. Это клевета. Нам не представили ни одного доказательства. Просто были заявления со стороны Франции и России, и все.

- Были ли предоставлены конкретные доказательства?

- Доказательств, улик нет. Каких-либо заявлений сделано не было. Нашей разведке ни о чем не сообщается.

Я могу вам сейчас сказать, что наши органы разведки связывались со странами, которые клеветали на нас, требовали представить улики, доказательства. Не дают. Слова. А теперь пусть кто хочет пишет в прессе, нас это не интересует. Западные медиа и так всегда были на стороне Армении, негативно относилась к нам и раньше. Поэтому мы привыкли к такого рода клевете. Но заявления официальных лиц неприемлемы. Либо докажи это, либо возьми свои слова обратно. Нет такого. В этом нет необходимости. Азербайджан обладает достаточно сильной армией, чтобы самому решить эти вопросы.

К тому же, что касается участия иностранных граждан, пусть посмотрят на Армению, сколько там террористов находится. Там имеются лагеря РКК. Они есть в том числе и в Нагорном Карабахе. После освобождения этого региона от оккупантов мы уничтожим и эти лагеря. Сколько иностранцев сегодня участвуют в этих боях против нас. У убитых там террористов обнаруживают паспорта Канады, Ливана. Армянского они происхождения или нет - это другой вопрос. Гражданин другой страны приехал и воюет против нас. Это - наемники.

Еще говорят, что Турция оказывает военную помощь Азербайджану. Знаете, Турция - наш брат. Наши братские отношения прошли уже через большие испытания. Мы приобретаем у Турции военную технику, но мы также покупаем ее и у других стран. Мы покупаем у России, Израиля, Беларуси, Ирана, Украины, стран Восточной Европы, в том числе у Турции. Сегодня у Турции есть развитый военно-промышленный комплекс. Почему мы не должны покупать? Теперь посмотрите, что делает Армения? Мы покупаем за деньги. У меня есть полный список, он будет опубликован позже. Но я хочу привлечь ваше внимание к нескольким вопросам. За эти две недели было уничтожено более 200 танков Армении, 33 танка взяты в качестве трофеев. То есть, 233 армянских танка у нас. Затем были уничтожены две установки "С-300". Все знают стоимость каждой из них. Кроме этого, были уничтожены системы противовоздушной обороны - "ОСА-35". "ТОР", "КУБ", "КРУГ", автомашины карго, противотанковое оружие. Если посчитать все это, то стоимость только уничтоженной и взятой в качестве трофеев техники оценивается в 1-2 миллиарда долларов. Спрашивается, бедная Армения, откуда ты нашла эти деньги? Ты купила это за деньги? Нет. Тебе это дали. Кто дал, все знают. Дают и продолжают давать. После столкновений в товузском регионе - 16 июля конфликт прекратился, а начиная с 17 июля ежедневно грузовые самолеты начали доставлять в Армению оружие. Посмотрите, есть ли в бюджете Армении эти пункты? Нет. Валютные резервы Армении составляют 1,5 миллиарда долларов. И все. Больше денег у нее нет. Внешний государственный долг этой страны составляет примерно 8 миллиардов долларов. То есть, эта страна потерпела крах. Откуда столько только уничтоженной техники, столько техники, которая еще будет уничтожена? Если война продолжится, то мы уничтожим всю их армию, всю армию! Поэтому чем быстрее они прекратят войну, тем больше смогут сохранить свои танки, пушки. Сколько еще этого на территории Армении. Россия имеет военную базу в Армении, там находится 5 тысяч солдат. Есть ли у Турции военная база в Азербайджане? Нет. Границу Армении с Ираном и Турцией защищают российские пограничники. Есть ли на границе Азербайджана турецкие пограничники? Нет. Так что, пусть нас никто не обвиняет. Иначе нам придется раскрыть все нелицеприятные моменты.

- Господин Президент, Вы рассказали о лагерях РКК в Карабахе. Известно ли, в каких регионах они расположены?

- У нас есть разведданные по этому поводу. Более детально об этом я говорить не хочу. Больше всего в горных регионах. Потому что часть оккупированных территорий является горной местностью, часть - равнинной. Больше всего они расположились в лесах и в горной местности. В связи с этим мы неоднократно обращались в международные организации. Даже когда я был в прежней должности - как депутат возглавлял делегацию Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы, я и там поднял вопрос. Я привлек внимание европейских парламентариев к тому, чтобы они приняли санкции в отношении Армении. То есть, Армения - террористическая страна, страна, которая поощряет террор. Поэтому такого рода разведданные есть. В то же время об этом было сказано и в заявлении Службы внешней разведки России. Но почему-то это заявление не было опубликовано ни в одном СМИ. В нем говорилось, что в Азербайджане воюют иностранцы. Несмотря на то, что в том же заявлении Армения не называется, в нем сообщается, что в боях участвует и РКК. Ясно, что РКК в Азербайджане быть не может. Но почему в западной прессе об этом нет ни слова? Они хотят скрыть это, отвлечь от этого внимание. Но после того, как на всех этих землях будет развеваться флаг Азербайджана, в живых там не может остаться ни одного террориста.

- Господин Президент, сегодня обсуждаются вопросы энергетической безопасности. Армения совершила атаки, целью которых являются TANAP или трубопроводы, проложенные в Турцию. Как Вы будете обеспечивать безопасность в этом направлении? Европа нуждается в энергоресурсах, как на все это смотрят европейские друзья?

- Они немного обеспокоены. Но мы, конечно же, учитываем это, потому что от Армении можно ожидать что угодно. Одной из причин столкновений, произошедших в июле в Товузском регионе, также было это - приблизиться и к этому трубопроводу, либо держать его под своим контролем. Именно поэтому они хотели войти на нашу территорию и оккупировать новые земли. Но они испытали горечь поражения. С 2006 года, когда был сдан в эксплуатацию Баку-Тбилиси-Джейхан, и по сей день на территории Азербайджана не было ни одной проблемы, связанной с безопасностью трубопроводов, ни одной - ни технической, ни какой-либо провокации. Потому что на территории Азербайджана у нас есть достаточно развитая система защиты. Ведется мониторинг, физическая защита и защита электронными средствами. Расположение трубопровода под землей, в глубине, конечно же, защищает его в определенной степени и от атак с воздуха. Но если Армения реализует эти свои грязные намерения, то есть, планы по выведению из строя трубопроводов, то ответ на их действия будет очень жестким. Мы уже предупредили об этом. Считаю, что страны Европы, которые в будущем году получат газ по TANAP, также должны их предупредить. Потому что TANAP не только наш проект. У него есть и другие акционеры. У TAP есть европейские акционеры. Это проект, который имеет исключительное значение для энергетической безопасности Европы. Поэтому мы все должны быть заинтересованы, чтобы этому проекту не был нанесен какой-либо ущерб.

- Господин Президент, хочу задать еще один вопрос. Сейчас Пашинян растерян, он подверг опасности не только себя, но и армянский народ. Проживающие в Армении 3 миллиона человек в опасности. Выступал ли кто-то из армян Европы, работающих там бизнесменов в качестве посредника, сказав: армянский народ не виноват, он сумасшедший. Были ли в связи с этим телефонные звонки, желающие поговорить?

- Нет, в связи с этим нам не поступало никаких телефонных звонков, никаких месседжей. Но это было ожидаемо. Знаете, каждый руководитель, каждый управленец должен обладать опытом. Знания само собой, нужен опыт, опыт управления. У людей, пришедших сейчас к власти в некоторых странах, нет никакого опыта. Он не руководил даже небольшим колхозом. Не руководил даже маленькой фирмой, магазином. В его подчинении может даже не было и пяти человек. Как ты можешь управлять страной? Управлять страной сложно, особенно в нашем регионе. В устоявшихся европейских странах это не так сложно. Потому что есть страны, где люди даже не знают, кто ее возглавляет. Людей это не интересует, они живут своей жизнью, есть устоявшаяся система, все систематизировано. А в нашем регионе от человека, который управляет страной, зависит многое - жизнь, безопасность, благополучие людей, международный имидж. Пашинян - человек с улицы. Кем он был? Никем. Писателем, даже не писателем, а корреспондентом одной газеты. Пришел с улицы и стал руководителем. Что он сделал после этого? Ведет Армению к катастрофе. Смотрите, сегодня в Армении царит абсолютная диктатура. В отношении обоих экс-президентов были возбуждены уголовные дела. Один из них пару лет отсидел, затем его выпустили, но уголовное дело остается. Другому запретили выезжать за пределы страны. За два дня до этих столкновений председателя главной оппозиционной партии арестовали. Затем Пашинян разгромил Конституционный суд, распустил его. Он шантажировал председателя Конституционного суда, пригрозил ему арестом и насильно разместил там своих людей. Он заточает в тюрьмы журналистов, представителей медиа. Один из них объявил голодовку и там же умер. Возникли проблемы на международной арене, с традиционными союзниками. Он создал проблемы с Россией, Беларусью, другими традиционными союзниками. Сейчас Пашинян больше всего надеется на Организацию Договора о коллективной безопасности. По-русски эту организацию называют ОДКБ. В ее Уставе записано, что в случае нападения на одну из стран извне, то другие страны должны спасти ее. Но генеральный секретарь ОДКБ был армянином, человеком предыдущего режима. Он бросил его в тюрьму. То есть, оскорбил и эту организацию. Сколько такого он сделал. Уже все знают, что Пашинян - продукт Сороса. Это человек, которым управляет Сорос. Источник у произошедших на постсоветском пространстве переворотов, "революций" один. Сорос уже стал нарицательным словом. Я имею в виду не только его. Поищите в интернете фото Пашиняна с Соросом. Стоят рука об руку, прижались друг к другу. Отвратительная фотография. Вот, кто его отец. Поэтому Сорос управляет им. Произошедшие в Армении эти события являются очередным поражением Сороса.

В 2005 году они хотели сделать подобное в Азербайджане - оранжевую революцию. Но я встал перед ними, раздавил их, прогнал отсюда, а затем закрыл фонды Сороса. Я прогнал отсюда и другие неправительственные организации. Я сказал, что мы сами знаем, что нам делать. Идите и совершайте революции в другом месте. Но они осели в Армении, посредством неправительственных организаций туда поступили деньги, воспитывались люди. Сегодня 90 процентов команды Пашиняна - представители Сороса, Transparency International, Amnesty International, Human Rights Watch и других подобных грязных организаций. Поэтому на днях в интервью одному из российских каналов я сказал, что сегодня наша цель заключается не в создании проблем Пашиняну. Чем дольше он останется, тем лучше для нас. То есть, вы понимаете почему.

- Господин Президент, последний вопрос. На самом деле, задавать его у меня в планах не было, но хочу спросить и об этом. Как будут развиваться события после этого? Есть очень серьезная общественная поддержка из Турции, то есть, говоря об общественности, имею в виду людей, все смотрят Ваши выступления и поддерживают их. Я 15 дней нахожусь в Азербайджане, побывал в Барде, Мингячевире, Гяндже. Люди оказывают Вам грандиозную поддержку. Везде, где мы побывали, я спрашиваю у людей, и они говорят: "Ничего, пусть мой дом разрушится, пусть мой автомобиль сгорит, это неважно, главное, чтобы вернули Карабах". Грандиозная поддержка. Мы видим это, когда задаем вопрос каждому из них. Здесь Вас поддерживают все - и оппозиция, и правительство. Как теперь будет развиваться этот процесс? Что Вы ожидаете? Как Вы думаете, сколько этот процесс будет продолжаться? Вы - сын опытного отца. Сын Гейдара Алиева - самого опытного политического деятеля на Кавказе и в регионе. Помните ли Вы, что он Вам говорил о Карабахе, Турции и об этом регионе?

- Вы знаете, мы решим проблемы людей, чьи дома разрушены. Пусть они не беспокоятся. Причем в кратчайшие сроки. Помню, в апреле 2016 года, когда Армения напала на нас, было разрушено более 1000 домов. В ходе встреч с владельцами этих домов я сказал: не беспокойтесь, мы восстановим все дома. Спустя примерно 8 месяцев после этого я вновь отправился к ним, побывал в Агдаме и других прифронтовых регионах, вручил им ключи от их домов.

Полтора года назад в городе Шамаха произошло землетрясение, были разрушены тысячи домов. Я поехал туда и сказал: не беспокойтесь, мы восстановим все дома. Мы сделали и это. Осталось несколько домов, они тоже будут восстановлены. Примерно 10 лет назад у нас в стране произошло наводнение, большая территория осталась под водой. Более 5 тысяч домов были разрушены. Все они были восстановлены государством. Мой подход таков: если у тебя был дом площадью 100 квадратных метров, то ты получишь новый дом площадью 120-150 квадратных метров. Если у тебя была лачуга, то ты получишь новый красивый отремонтированный дом. Поэтому людям, которые потеряли свой дом, имущество, будет оказана помощь. Кроме того, в наших селах многие также потеряли домашний скот. Для них это был источник дохода. Я уже дал поручение, ведутся подсчеты, кто сколько домашних животных потерял, и это также будет возмещено. Мы обязательно решим этот вопрос, и азербайджанский народ знает, что он не будет обращаться в какую-либо страховую компанию, что не будет волокиты, что какой-то чиновник не будет создавать ему проблем, потому что все это находится под моим личным контролем. Это знают все, и мои поручения будут выполнены.

Эти события в очередной раз демонстрируют величие азербайджанского народа. Он говорит, пусть мой дом разрушится, пусть пропадет имущество, лишь бы вернули Карабах. Мы все живем этой идеей, все. На протяжении 30 лет мы живем с этой тоской, в разлуке, 30 лет. Этому должен был быть положен конец, или нет? Мы положим этому конец и делаем это.

Поэтому в этом вопросе на нынешнем этапе мы должны идти только вперед. Мы дали Армении шанс. Мы могли бы и не согласиться на этот режим прекращения огня. Мы могли бы сказать, что не согласны. Кто бы мог нас заставить?! Никто. Мы пошли на это, чтобы и с этой, и с другой стороны не погибали люди. Их тоже жалко. Их тоже гонят. Наше Министерство обороны распространило видеокадры, армянских солдат приковывают цепью, цепью к железу, к ногам друг друга, чтобы они не сбежали. Сколько таких тел было обнаружено. Это ужас, они нелюди. Вдобавок ко всему в последние дни за армянскими солдатами идут карательные батальоны. Если кто-то отступает, то его расстреливают на месте, то есть, вот такое зверство, такой фашизм.

Из-за того, что мы жили с этой тоской, мы хотим вернуться туда, но мирным путем. Поэтому мы дали Армении шанс - соблюдай режим прекращения огня, не нарушай его, сядь за стол переговоров, реши этот вопрос, верни нам наши земли. Твоя земля нам не нужна. Мы не претендуем на земли Армении. Я и вам сказал, тамошние армяне будут жить там, где они жили, у нас нет никаких проблем с ними. То есть, на данном этапе наша политика до конца состоит в этом.

Что же касается поствоенного периода, то, конечно же, изменится не только регион, но и весь мир. Он уже меняется. Все увидели нашу мощь. С нами будут больше считаться. Роль Азербайджана в определенных региональных вопросах и так очень значимая, и она будет расти. Конечно же, турецко-азербайджанское единство станет еще крепче. Это жизненно важно и для Турции, и для Азербайджана. Единство Турции и Азербайджана привносит в регион стабильность, мир. Потому что наше намерение - обеспечить свои интересы.

Сегодня Турция играет очень важную стабилизирующую роль в регионе и новой географии. Поддержка, которую оказал мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган с первых часов этих столкновений, сохранила стабильность. Некоторые может и не понимают этого. Если бы не эти слова, если бы мой брат не сказал, что Азербайджан не одинок, что Турция рядом с Азербайджаном, то может быть ситуация здесь обострилась. Может быть, кто-то другой попытался бы здесь ловить рыбу в мутной воде. Поэтому впредь мы должны создать новую стратегическую картину, стратегическое видение в этом регионе. Мы уже начали думать об этом, но не хотим забегать вперед. Сначала надо решить это, завершить эту работу, восстановить нашу территориальную целостность, после чего начнется новый период для Азербайджана, начнется новый период для региона, изменится соотношение сил, и считаю, что мощь Турции и Азербайджана еще больше возрастет.

- Господин Президент, большое спасибо. Вы уделили нам время, несмотря на плотный график, в частности, когда с фронта поступают новости, а с другой стороны вы находитесь в гуще дипломатических процессов. Но, конечно же, в ходе беседы с Вами, во время интервью я увидел, что Вы, на самом деле, очень хорошо осведомлены о том, что происходит в обществе в Армении. От имени Haber Türk выражаю Вам, господин Президент, глубокую признательность за то, что уделили нам время.

- Спасибо. Благодарю вас. Большое спасибо.