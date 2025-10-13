https://news.day.az/officialchronicle/1787331.html

Хроника Победы: Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата! - ВИДЕО

13 октября 2020 года Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram. Как сообщает Day.Az, в публикации говорилось: "Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата! Пусть Всевышний бережет каждого из них в этой священной борьбе за Родину!