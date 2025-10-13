Хроника Победы: Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата!

13 октября 2020 года Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорилось:

"Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата! Пусть Всевышний бережет каждого из них в этой священной борьбе за Родину! Карабах - это Азербайджан!"