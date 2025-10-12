Состоялась презентация третьего поколения человекоподобного робота Figure 03

Анонсированные ранее "источниками близкими к" Nvidia, Figure AI и Open AI, либо были сильно скорректированы, либо были не верны. Теперь объединившийся вокруг компании-производителя Figure AI конгломерат планирует относительно неспешный вывод довольно дорогих андроидов на потребительский и промышленный рынок, качественная доработка на базе модели Figure 3 систем ИИ-робота, с тем, чтобы Figure 3 стал явно лучшим в классе гуманоидных роботов на горизонте 2026-2027 года. Захват же рынка, по крайней мере американского, теперь планируется в 2030-ых. Пока же на собственном заводе компании BotQ планируется выпустить 100 000 единиц роботов в ближайшие четыре года.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Презентованная модель Figure 3 была полностью переработана с нуля, чтобы "стать первым роботом, предназначенным для массового производства и работы в домашних условиях". Про "первым", конечно, маркетинговый ход.

Figure 3 оснащён новой системой камер, которая обеспечивает удвоенную частоту кадров, вчетверо уменьшенную задержку и на 60% более широкое поле зрения. Отмечается, что дополнительные камеры встроенные в "ладони" позволяют ему "видеть" при работе в ограниченном пространстве, например, внутри шкафа. Другой фишкой робота стали чувствительные тактильные датчики на кончиках "пальцев", способные распознавать давление всего в 3 грамма, что по идее позволяет безопасно обращаться с хрупкими предметами.

Корпус робота покрыт мягкими текстильными материалами и пенными вставками для минимизации риска травм. Тканевые чехлы можно стирать и легко менять. Для более естественного общения были улучшены микрофон и мощный динамик.

Figure 3 теперь, как и новые китайские роботы этого класса, способен самостоятельно подзаряжаться, вставая на беспроводную док-станцию мощностью до 2 кВт, что позволяет ему работать практически без перерывов.