В Карабахе проходит «Неделя духовных ценностей», посвященная пятилетию Победы в Отечественной войне

В Карабахе стартовала "Неделя духовных ценностей", посвященная пятилетию Победы в Отечественной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках "Недели духовных ценностей" студенты и преподаватели Азербайджанского института теологии (АИТ) посетили освобожденные от оккупации территории вдоль Дороги Победы - символа исторической Победы в Отечественной войне 2020 года.

В рамках поездки участники побывали на месте первых боев Отечественной войны в селе Гараханбейли Физулинского района, посетили памятник шехидам.

Следующим пунктом поездки стал Зангиланский район, где участники посетили городскую мечеть. Во время посещения им была предоставлена подробная информация об истории мечети, разрушениях, которые она претерпела во время оккупации, и восстановительных работах.

Затем студенты ознакомились с Худаферинским мостом в Джебраильском районе.

Отметим, что проект, реализуемый совместно Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями, Карабахским университетом, Азербайджанским институтом теологии, находящимся в подчинении комитета, Фондом пропаганды духовных ценностей, направлен на укрепление у молодежи сознания национальной идентичности и поощрение приверженности нашим национально-духовным ценностям, историческим традициям и наследию.